MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
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MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de 6 kişinin plastik sandalyelerde bagajda yolculuk yaptığı hafif ticari araç trafikten men edilirken, sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

MERSİN'de 6 kişinin plastik sandalyelerde bagajda yolculuk yaptığı hafif ticari araç trafikten men edilirken, sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık olarak tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz, izinsiz taşımacılığa karşı denetim yaptı. Kontrollerde durdurulan hafif ticari araç içerisindeki manzara ekipleri şaşırttı. Aracın bagaj kısmında 6 kişinin plastik sandalyelere oturarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Araç trafikten men edilirken kanuna aykırı taşımacılık yapan araç sahibine cezai işlem uyguladı. Denetimlerde korsan taşımacılık yapan 53 araç da trafikten men edildi.

MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK
MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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