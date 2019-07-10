Bağ yangını korkuttu

Malatya'da bir üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.

Olay Beydağı Mahallesinde yaşandı. Bir üzüm bağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol atlına aldı. Yangın sonrası bağın büyük bir kısmı yandı. - MALATYA

Kaynak: İHA