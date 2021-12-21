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Bağ fareleri yakalandı

Bağ fareleri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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