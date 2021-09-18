BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir bağ evinin çatısında yangın çıktı.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir bağ evinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri mevkiinde Ali Kareatüfenkçi'ye ait bağ evinin çatısında, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları fark eden aile fertleri yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, bağ evinin çatısında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI

BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI

BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI

BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu
Magazin
Spor Eser Yenenler Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:07:43. #1.11#