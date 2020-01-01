Bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı - Haber

Bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

01.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:15
Bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı

'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden İl Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Evden dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşya çalan A.U. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, evdeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kar maskeli hırsızların pencereden içeri girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler