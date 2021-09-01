Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar
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Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar Bağ evini boşaltan şahıslar, JASAT'tan kaçamadı Uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler Gaziantep'te bir bağ evine girip hırsızlık yapan 5 şüpheli şahıs, önce kameraya daha sonra jandarma ekiplerine yakalandı.

Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar

Bağ evini boşaltan şahıslar, JASAT'tan kaçamadı

Uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bağ evine girip hırsızlık yapan 5 şüpheli şahıs, önce kameraya daha sonra jandarma ekiplerine yakalandı. Şahısların, hırsızlık için bağ evine girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kırsalındaki bir bağ evine giren şüpheli şahıslar, bağ evini boşaltarak her şeyi çaldı. Şüpheli şahısların bağ evine giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çalışma yapan Arıl Jandarma Komutanlığı ve Şehitkamil JASAT ekipleri, şüphe üzerine yol kontrolü esnasında şüpheli şahıslara ait aracı durdurdu. S.D. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 34 TF 1195 plakalı araç ile şüpheli O.Y.'nin kullandığı 27 D 6814 plakalı kamyoneti durduran ekipler, araçlar içerisinde arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda bağ evinden çalındığı tespit edilen çok sayıda ev eşyası ve silah bulundu.

Uyuşturucu madde almak için hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Y.Ç., O.D., S.D. İ.A. ve O.Y. sorguda verdikleri ilk ifadede hırsızlık suçunu işlediklerini ve eşyaları satarak uyuşturucu madde temin edeceklerini itiraf etti. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Çalınan eşyaların sahibi olduğu tespit edilen M.Y. isimli mağdur vatandaşa ise eşyalarını teşhis etmesi üzerine eşyaları teslim edildi.

Buldukları her şeyi çalmışlar

Şüpheli şahısların bağ evinden çaldıkları eşyalar ise dikkat çekti. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ayna, 2 adet projektör 100 watt, 9 adet tabure, 7 adet priz, 1 adet masa, 3 adet halı, 1 köşe takımı, 2 adet semaver, 1 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet piknik tüpü, 1 adet duş başlığı, 5 metre dalgıç motor pompası kablosu, 3 adet priz çerçevesi, 1 adet sele, 3 adet tornavida, 1 adet bıçak, 1 adet jenaratör, 2 adet 60 amper akü, 2 adet anahtar, 1 adet Ispatul, 2 adet dalgıç motor koruma kapağı, 1 adet matkap ucu, tahmini 5 kilo üzüm, 1 çift akü takviye kablosu, 1 adet siyah renk markasız hoparlör, 1 adet av tüfeği, 17 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar
Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar
Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar
Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar - Haberler
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