Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası

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Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası

Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsı arabaya bindirerek bir bağ evine götüren ve boğazını sıkarak telefonu ile bin 200 TL parasını yağmalayan 3 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsı arabaya bindirerek bir bağ evine götüren ve boğazını sıkarak telefonu ile bin 200 TL parasını yağmalayan 3 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık K.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar M.S. ve N.S. duruşmaya katıldı. Ayrıca sanık avukatları da duruşmada ki yerini aldı. Cumhuriyet Savcısı 3 sanık hakkında bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıkların 'Birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma veren sanık K.K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Bu müşteki bizim esnaf olduğumuzu biliyor. Bizden para almaya çalışıyordu. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar K.K., M.S. ve N.S. hakkında 'nitelikli yağma suçundan 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'nin Develi ilçesinde 21 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, K.K., M.S. ve N.S. aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia ettikleri İ.H.'yi zorla arabaya bindirerek, bağ evine götürdü. Burada İ.H.'nin boğazını sıkarak zorla telefonunu ve bin 200 TL parasını alan K.K., M.S. ve N.S. daha sonra İ.H.'yi de yanlarına alarak olay yerinden ayrıldı. Olaydan sonra yağmaya uğrayan İ.H. zanlılar K.K., M.S. ve N.S.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine K.K., M.S. ve N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edilen K.K., M.S. ve N.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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