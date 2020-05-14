Bağ evine giren hırsız, suçüstü yakalandı BURSA'nın İznik ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yapan U.U. (31) çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yapan U.U. (31) çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayı, İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, bugün öğle saatlerinde yaşandı. Bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatadaşlar, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, bağ evine hırsızlık için giren U.U.'yu çaldığı malzemeler ile yakaladı. U.U., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA