Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi - Haberler
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Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kayseri'de bağ evinden uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de bağ evinden uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, L.D., U.D. ve İ.B.'nin birlikte hareket ederek Melikgazi ilçesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçildi. Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, 351.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet kırmızı/yeşil reçeteye tabi lyrıca hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Bağ evinde yakalanan 5 şahıstan 2'sine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, L.D., U.D. ve İ.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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