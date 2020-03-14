Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı Eskişehir'de, bir bağ evinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Eskişehir'de, bir bağ evinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesi'nde A.Ş. isimli şahsa ait yazlık bağ evinin kapı ve pencereleri sert bir cisimle zorlanıp açıldı. Ardından şüpheliler, ev içerisinde bulunan birçok ev ve mutfak eşyalarının çaldı. Olayın ardından alınan ihbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu, E.T. (42) isimli bir şahsın kent merkezindeki evinde yapılan aramalarda çalınan birçok ev ve mutfak eşyası ele geçirildi. Ayrıca ekipler, ele geçirilen malzemeleri A.Ş.'ye gösterdiğinde, kendisine ait olduğunu teşhis etmesi üzerine hırsızlık olayı şüphelilerinin N.K. (43) ve İ.G. (34) olduğu tespit edilerek, yakalanıp gözaltına alındı.



Öte yandan şüpheliler yapılan sorgulamada, bahse konu hırsızlık olayını işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA