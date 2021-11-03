Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta çarşamba günü Körkün Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından kimliğini saptadığı 5 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.