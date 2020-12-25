Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler
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Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

25.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:51
Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanıp kumar oynayan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanıp kumar oynayan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve kumar oynandığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli kumar oynarken yakalandı. Operasyonda oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 TL ile uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak suçundan 7 bin 350 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT

Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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