Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık

NİĞDE'deki bir bağ evinde ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu Reha Özcan, koronavirüs sürecinde 90 gün boyunca evden çıkmadığını belirtti.

Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık
11.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:20

NİĞDE'deki bir bağ evinde ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu Reha Özcan, koronavirüs sürecinde 90 gün boyunca evden çıkmadığını belirtti. Özcan, "Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı onlar pekişti. Hayatın insanlar tarafından çirkinleştiğini düşünüyordum. İnsanlar eve gidince dünya bir anda düzelti kendine geldi. Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değeri olduğunu anladık" dedi. 

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan Reha Özcan, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak, ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor. Niğde'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özcan, "Niğde'ye tatilden ziyade annemizi ve babamızı görmeye geliyoruz. Bahçeli beldesi, eşimin annesi ve babasının memleketi. Şimdi onlarla berberiz. Çevreden de bizi görmeye gelen misafirlerimiz var, yalnız bırakmıyorlar. Kirazlar ve kaysılar var. Sabah nanemizi, marulumuzu kendimiz alıyoruz. İstanbul'da böyle bir alan bulmak çok zor. Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke burada daha uzun kalabilsem. Ayın 15'inde set çalışmaları başlıyor. Son 2-3 gün bol bol burada dinleniyoruz" dedi.

'90 GÜN EVDEN ÇIKMADIM'Koronavirüs günlerinde 90 gün evden çıkmadığını anlatan Özcan, şöyle konuştu: "Günlerimizi insan içine çıkmadan 90 gün evin içinde geçirdik. Maskeyle oturduk. Şimdi ya şımardık ya da etkisinin azaldığını düşünüyoruz. En azından sosyal mesafede kaldığımız sürece sorun olmayacağını düşünüyorum. Çok panik olduk. Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı, onlar pekişti. İnsanlar eve gidince dünya bir anda düzeldi, kendine geldi. Ozan tabakası kendine geldi. Vahşi hayvanlar sokaklarda dolaşmaya başladı. Daha güzel bir yeşilimiz oldu. Daha güzel bir gökyüzümüz ve yıldızlarımız oldu. Her şey daha güzel oldu. Her şey daha güzel olduğu için 'ben haklıymışım' dedim."'EN ÖNEMLİ ŞEYİN HAYATIN DEĞERİ OLDUĞUNU ANLADIK'Pandemi sürecinde en önemli şeyin hayatın değeri olduğunu anladığını vurgulayan Özcan, "Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değerini, hayatta paylaşmanın değerini en çok kazanan ile en az kazananın arasındaki uçurumun bu kadar yüksek olmasının, rütbeler arası geçişleri ve dünyadaki sınıfsal çatışmaların hepsinin saçma sapan değerler olduğunu anladık. Tek bir değerin var olduğunu onun da nefes alıp vermek ve bunu bir de onurlu bir şekilde yapabiliyorsan ve paylaşabiliyorsan sevdiklerinle ve seni sevenlerinle bundan daha güzel yaşam sürecinin olacağını düşünmüyorum. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Çok da abartacak insanlar değiliz. En abartılacak olan bile koronavirüste evinde tıkıldı kaldı. Yani İngiltere Başbakanı da evde kaldı, ben de kaldım" diye konuştu.BİR GARİP ORHAN VELİ TİYATRO OYUNU 8 AĞUSTOS'TA

'Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununun 8 Ağustos'ta tekrar seyircisiyle buluşacağını belirten Özcan, "Bir Garip Orhan Veli pandemiden hemen önce hayata geçmişti. 3 oyun oynadım bir oyun da Münih'te oynadım. Durduk ama 8 Ağustos'tan itibaren Bursa'da başlıyorum. Tekrar Bir Garip Orhan Veli ile sahne almaya başlayacağım ve Niğde'de oynayacağım. Tiyatronun tekrar hayata döneceği için asıl heyecanlı olmam. Biz evet bir takım bir şeyler yapıyoruz, dizi yapıyoruz, televizyonda başka programlar yapıyoruz. Sunuculuk yapıyoruz, onu, bunu yapıyoruz ama en değerli benim için tiyatro, çünkü o olmasa bunların hiçbirini yapamazdım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti Güncel
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Politika
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 3. Sayfa
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fatih Sultan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Reynmen Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Serdar Gürler Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Danıştay Ak Parti Ayasofya
Şu an buradasınız: Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 18:50:50. #1.14#
title