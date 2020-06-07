Bağ evinde soba patladı: 1 ölü
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Bağ evinde soba patladı: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, soba patlaması sonucu meydana gelen yangında emekli imam yanarak hayatını kaybetti.

Bağ evinde soba patladı: 1 ölü
07.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:30

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, soba patlaması sonucu meydana gelen yangında emekli imam yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde ikamet eden ve emekli imam olan Abdurrahman Gündoğdu (66), sabah saatlerinde kendisine ait fıstık bahçesine gitti. Bir süre bahçeyle uğraşan yaşlı adam daha sonra kendisine ait olan bağ evindeki sobayı yaktı. Yakılan soba iddialara göre bir süre sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı patladı. Patlamanın yaşandığı bağ evi içerisinde bulunan emekli imam Abdurrahman Gündoğdu, alevler arasında kalarak feci şekilde can verdi. Bir süre sonra bağ evinde dumanların yükseldiğini gören bahçelerde çalışan vatandaşlar durumu jandarma ekipleri ile itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesi sonrasında bağ evi içerisinde arama yapan jandarma ekipleri Gündoğdu'nun yanmış bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin ev içerisinde yaptıkları incelemelerde, yangının sobanın patlaması sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Abdurrahman Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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