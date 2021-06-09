Son dakika gündem: BAĞ EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BELEDİYE BAŞKANI: OLAYIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM

Son dakika haberleri: KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl ziyarete gittiği babasının bağ evine silahla ateş edilen ve aracına not bırakılan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Saldırıyı yapan ve yaptırandan şikayetçiyiz.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl ziyarete gittiği babasının bağ evine silahla ateş edilen ve aracına not bırakılan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Saldırıyı yapan ve yaptırandan şikayetçiyiz. Bu olayın çözülmesini talep ediyorum" dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, geçen yıl 25 Temmuz akşamı, babasının bağ evine gitti. Başkan Çatal, bahçede otururken, kimliği belirsiz kişiler tarafından eve doğru 5 el ateş edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Çatal, 16 Ağustos 2020'de ise otomobilinin ön camındaki sileceklere sıkıştırılmış zarf buldu. İçindeki notta saldırının gerçekleştirildiği silahın gömülü olduğu yer ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin iddialar yer aldı. Kimliği belirsiz kişinin notu üzerine silahın gömüldüğü belirtilen bahçede kazı yapıldı. Kazıda, saldırıda kullanılan tabanca bulundu. Bunun üzerine evinin bahçesinde tabanca ele geçirilen eczane çalışanı A.O., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı saatinde eczanede olduğuna dair kamera kayıtlarını savcılığa sunan A.O., 25 gün sonra tahliye edildi.

Belediye Başkanı Çatal, silahlı saldırı ve aracına not bırakılması ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Biz bu saldırıyı yapan ve yaptırandan şikayetçiyiz. Suçu tespit olmayan hiç kimseden şikayetçi değiliz. Bu olayın çözülmesini talep ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı