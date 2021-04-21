Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza
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Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza

Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bağ evindeki horoz dövüşüne operasyon sırasında 2 şüpheli kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'de bağ evindeki horoz dövüşüne operasyon sırasında 2 şüpheli kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere yaklaşık 10 bin TL ceza yazıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesinde meydana geldi. Bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sırasında olay yerinden kaçmaya çalışan A.K ve S.Ç ekipler tarafından yakalandı. Dövüş esnasında yaralandığı tespit edilen bir horoz ise Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Horoz dövüştürdüklerinin tespit edilen A.K ve S.Ç isimli şahıslara Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza
Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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