Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

03.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:06

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bağ evinden 3 bin 500 TL değerinde eşya çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Payam Mahallesi'ndeki A.Ş.'ye ait bağ evinde meydana geldi. Bağ evine giren 2 şüpheli ağaç ilaçlama motoru, 2 akü ve çeşitli eşyalar çalıp, kaçtı. Durumu fark eden A.Ş.'nin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma, yaptığı çalışmada şüphelilerin E.Ç. ve E.F. olduğunu, olay yerinden 35 AZP 27 plakalı kiralık otomobille kaçtığını tespit etti. Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, E.Ç. ve E.F.'yi, çaldıkları malzemelerle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA