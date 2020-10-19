Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi
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Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi

19.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:04
Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evinde yaptığı aramada 586 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evinde yaptığı aramada 586 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada A.G.'ye ait bağ evinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarmanın yaptığı aramada sahte 570 litre şarap, 16 litre rakı olmak üzere 586 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi 4 derece ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi A.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi
Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi
Bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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