Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

13.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:43
Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA'nın Yunus Emre ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunus Emre ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunus Emre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K. adlı şüpheliye ait Muradiye Mahallesi'ndeki bağ evine dün akşam baskın düzenledi. Bağ evinde damacanalar içerisinde 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi. El koyulan şaraplar, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

O.K. gözaltına alınırken, bağ evinde hazırlanan sahte şarapların, aynı mahalledeki bir iş yerinde satışa sunulduğu saptandı. 

Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden İlker Başbuğ Muharrem İnce Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Cemal Hünal Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:47:04. #1.14#
title