Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında E.A., M.E. ve B.S.'nin bağ evinde ve üzerlerinde yapılan aramada 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı