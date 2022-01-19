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Son dakika... Bağ evi yangında kül oldu

Son dakika... Bağ evi yangında kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.,

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak'ta bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.

Çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri tahkikat başlattı.

(Serkan Şansever-İHA)

Son dakika... Bağ evi yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler Mahallesi, Sungurlu, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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