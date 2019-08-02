Bağ evi yandı
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yandı.
Edinilen bilgilere göre, Karabarun köyünde Abdullah Özsoy'a ait bağ evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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