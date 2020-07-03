Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ
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Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:08

Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akalar Mahallesi Dereköy yolu mevkisinde Halit Coşan'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Manşet

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