Bağ evi yanarak, küle döndü
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Bağ evi yanarak, küle döndü

16.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:08
Bağ evi yanarak, küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalık Mahallesi'nde bulunan İsmail Yıldız'a ait bağ evinde saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bağ evi yanarak, küle döndü
Bağ evi yanarak, küle döndü
Bağ evi yanarak, küle döndü
Bağ evi yanarak, küle döndü
Bağ evi yanarak, küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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