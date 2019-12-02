Bağ evi küle döndü
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Bağ evi küle döndü

Bağ evi küle döndüKütahya'da, karayolu kenarında bulunan bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

02.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40
Bağ evi küle döndü

Bağ evi küle döndü

'da, karayolu kenarında bulunan bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde bulanan bağ evinde, gece yarısı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. Evi saran alevler, çevresindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evi küle dönerken, kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bağ evi küle döndü
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