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Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon

Gaziantep'te bir bağ evine giren iki hırsız jandarma ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir bağ evine giren iki hırsız jandarma ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarısalkım Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlığı kısa sürede aydınlattı. 2 Şubat ile 4 Şubat arasında Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve çalışma yürüten jandarma ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlıyı tespit etti. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Bir depoda yapılan aramada ele geçirilen bağ evinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon

Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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