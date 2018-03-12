Türkiye'de önemli bir bağcılık merkezi olan Kilis'te bağ budamı başladı.

Kilis'te, Mart ayında zeytin ağaçları ile bağ tiyeklerinin budanması sürüyor. Üreticiler, havaların birkaç haftadan beri iyi gitmesi nedeniyle bağ budamına başladıklarını söyledi.

Üreticiler "Soğuk havalarda budam yapılmaz. Hava soğukluğu eksinin altına düştüğü zamanlarda budam yapılmaz. Çünkü bağlara ve zeytin dallarına zarar verir. Bu nedenle havaların iyi gitmesi nedeniyle budam yapıyoruz. Bağ budamının bu ay içerisinde tamamlanması gerekiyor" açıklamasını yaptı. - KİLİS