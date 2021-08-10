BAFTA ödüllü Hellblade: Senua's Sacriface artık Xbox konsollarında oynayabilecek!
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BAFTA ödüllü Hellblade: Senua's Sacriface artık Xbox konsollarında oynayabilecek!

BAFTA ödüllü Hellblade: Senua's Sacriface artık Xbox konsollarında oynayabilecek!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2017 yılında birçok platform için piyasaya sürülen ve şu anda devam oyunu merakla beklenen Hellblade: Senua's Sacrifice, Xbox konsolları için çıkış yaptı.

Microsoft yayımcılığını, Ninja Theory'nin geliştiriciliğini yaptığı, 2017 yılında 'En İyi Ses Tasarımı' gibi birçok ödül kazanan Hellblade: Senua's Sacriface artık Xbox konsollarında oynanabilecek.

Bizleri hikayesiyle, eşsiz grafikleri içine çeken Hellblade: Senua's Sacriface çıkış yaptığı 2017 yılından bu yana birçok başarı elde etti.

Oyunun geliştirme stüdyosu Ninja Theory, Microsoft tarafından satın alınmasının ardından, Hellblade: Senua's Sacriface Game Pass'e eklendi ve yepyeni bir devam oyunu geliştiriliyor.

RAY TRACING VE 4K DESTEĞİ!

Tüm bunlara ek olarak ise Ray Tracing yani ışın izleme modu ile zenginleştirilmiş görseller de dahil olmak üzere yeni grafik modlarını içeren yeni bir güncelleme yayınlandı.

Hellblade, geçmişinde sakatlık yaratan bir travmadan sonra psikozdan muzdarip Senua adında bir kadını konu alıyor. Bu hikaye tabanlı aksiyon macera oyununda düşmanlarla savaşmalı ve ardından bulmacaları çözmelisiniz.

Oyunun Xbox One sürümüne sahip olan kullanıcılar ücretsiz olarak Xbox Series sürümüne yükseltebilecek.

HELLBLADE: SENUA'S SACRIFACE XBOX SERIES FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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