Bafralı Gençlerden Şahinkaya Kanyonu'na Kano ile Nefes Kesen Yolculuk

Samsun Bafralı ekstrem spor tutkunu iki genç, hayallerini süsleyen "Kanofest" kampını gerçekleştirdi.

Bafralı yüzme antrenörü Yücel Cengiz ve voleybol antrenörü Volkan Karaman, yıllardır hayallerini kurdukları Altınkaya Baraj kapaklarından, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na kano ile gidip kamp yapma hayalini Milli Yelkenci Sanver İmamoğlu ile birlikte yaptılar.

Yücel Cengiz ve Volkan Karaman ile birlikte gençler kanolarıyla Altınkaya Barajı'ndan Şahinkaya Kanyonu'na kadar kürek çekti. 1. gün Kızılırmak Nehri Yiğitalan Mahallesi eteklerine kamp atan gençler, 2. gün ise Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptılar. Kanyonun zirvesine çıkan gençler, kanyonun eşsiz görüntüsünü izleme şansına sahip oldular.

"Kanofest" ismi verilen etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam etmesi planlanıyor. - SAMSUN