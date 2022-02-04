Bafralı çocuklara yarıyıl tatil hediyesi sirk gösterisi

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediyesi tarafından okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için karne hediyesi olarak düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kış mevsimi boyunca hafta sonları çocuklara yönelik aktiviteler düzenleyen Bafra Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuk etkinliklerini de arttırdı. Minik öğrencilere karne hediyesi olarak sirk gösterisi düzenlendi. "Yetenek Sirkiniz" sirk gösterisi, Cuma günü Bafralı miniklerle buluştu.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde 2 seans olarak gerçekleştirilen programa çocuklar yoğun ilgi gösterirken, birbirinden ilginç akrobasi gösterileri ve oyunları Bafralı minikler için sergilendi. İçeriğinde sihirbazlık, jonglör, denge şovları, akrobasi, sihirbaz, tek teker bisiklet, ateş ve palyaço gösterilerinin yer aldığı programda, ilginç şovlarla çocuklar doyasıya eğlendiler.

6-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen gösteride, Bafralı minikler unutulmaz bir gün yaşadı. Gösteri sonrası aileler ve minikler farklı ve güzel bir yarıyıl tatili geçirdiklerini belirterek Bafra Belediyesi'ne program için teşekkür ettiler. - SAMSUN