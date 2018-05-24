Bafralı Çiftçiler İftarda Buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

Öğretmenevinde verilen iftar yemeğinde konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bafra Türkiye'de ikinci Çukurova ama biz bunu birinci yapmak için çalışıyoruz. Bunu da birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz.Bu yıl ovamızda çeltik ve yazlık sebze ekimlerimizin çok verimli olacağını umut ediyoruz. Kırsalda ekimi yapılan tütünde de geçen yıla oranla bin hane kadar artış var. Birlik ve beraberlik içerisinde Bafra'nın tarımını, hayvancılığını, sanayisini kalkındıracağız" dedi.

Düzenlenen yemeğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları, daire amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. - SAMSUN