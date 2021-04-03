Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında
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Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Alınan yeni kararlar gereği 28 gün sonra sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve geçici görevle gelen hazır kuvvet ekipleri ile birlikte Samsun-Sinop karayolu ve ilçeye kırsal mahalle girişlerinde araç sürücüleri ve yolcuların HES kodlarına bakılarak, izin belgeleri kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda izin belgesi olmayan sürücü ve yolculara ceza uygulandı. Bafra girişi Asri Mezarlık önünde uygulama noktasına 100 metre mesafede, bir sürücü uygulama yapan ekipleri görünce otomobili bırakıp kaçtı. Yapılan sorguda otomobilin sigortasının olmadığı tespit edildi. Otomobil çekiciyle otoparkta çekildi.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında
Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında
Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında
Bafra'ya giriş çıkışlar kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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