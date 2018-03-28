Bafra'ya 150 Km Yol

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin ortaklaşa çalışması sonucunda 150 kilometrelik yol çalışması yapıldı.

Kanlıgüney, Doğankaya, Kuşçular, Çataltepe, Ortadurak, Osmanbeyli, Sarıçevre, Sarıkaya, Doğanca, Yeşilyazı, Tütüncüler ve Barış Mahallerindeki stabilize olan yollarda 25 bin ton malzeme serilerek, 150 kilometre dağ malzemesi serme ve sıkıştırma çalışması yapıldı. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Vatansever, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Özdamar ve İmar Müdürü Mümin Erkoç ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma ile şu anda 12 mahallemizdeki stabilize yollarımıza 25 bin ton dağ malzemesi serdik. 150 kilometrelik bir çalışmayı yaptık. Bu çalışma ile stabilize yollarımızın asfaltlama için alt yapısı da gerçekleştirmiş olduk. Buralarda geçmişte çakıllama yapılıyordu. Biz şimdi bunu aştık. Dağ malzemesi ile yol sağlamlaştırmayı gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin ilgili birimleri, personelleri ve iş makineleri çok yoğun bir şekilde 12 mahallemizde çalışma yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceledik. Çalışan personellerimizle beraber olduk. İlçemize ve insanlarımıza hizmet etmek için tam bir seferberlik halindeyiz. Bunu her zaman kendimize destur edindik. Biz milletimize, hemşehrilerimize hizmet ettikçe mutlu oluyoruz" dedi. - SAMSUN