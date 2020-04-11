Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette
Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası Telefonlara cevap veren çalışanlar Görevlilerin araçlara binip verilen adrese gitmeleri Görevlilerin ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi teslim etmesi Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmetteBafra Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün 24...
11.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:37
Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası
Telefonlara cevap veren çalışanlar
Görevlilerin araçlara binip verilen adrese gitmeleri
Görevlilerin ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi teslim etmesi Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette
Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün 24 saat hizmet vererek takdir topluyor.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AA muhabirine,Vefa Ssoyal Destek Grubu aracılığıyla 65 yaş üstü ve kronik hastalara sürekli hizmet verildiğini söyledi.
İlçede günde ortalama 500 aileye destek sağlandığını anlatan Ertürkmen, "14 Mart'tan bu yana hizmet veren ekiplerimiz, gelen telefonları tek tek değerlendirdikten sonra kayıt altına alarak temel ihtiyaçlar sırasıyla gideriliyor." dedi.
Kaynak: AA