Bafra ve Çarşamba ovalarında tarım ilacı denetimi

Samsun Gıda ve Tarım Müdürlüğü, Çarşamba ve Bafra ovalarında üretilen sebze ve meyvelerde tarım ilacı kalıntısı olup olmadığı konusunda denetimlerini artırdı.

Gıda ve Tarım Müdürlüğü, 7 bin üreticiyle 200 bin dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapılan Samsun'da hasat öncesi denetim yaptı. Çarşamba ve Bafra ovalarında meyve ürünlerinden 78, sebze ürünlerinden ise 372 numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Samsun Gıda ve Tarım Müdür Vekili Bayram Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çarşamba ve Bafra ovalarında üretilen meyve ve sebzelerin, yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulduğunu söyledi.

Sebze ve meyve üretiminde sağlıklı ürün elde edilmesi ve tarımsal alandaki hastalıklar ve zararlılarla mücadele için yoğun bir şekilde ilaç kullanıldığına dikkati çeken Ay, "Sebze ve meyve hasat dönemlerinde bu pestisitlere (tarım ilaçları) çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Pestisitlerin zehirli bir yanı vardır. Bunun için hasat döneminden en az 2 hafta önce ilaç kullanımı kesinlikle yapılmamalıdır. Bakanlığımız bu konuda her yıl çiftçileri ve üreticileri bilinçlendirmektir." dedi.

Özellikle domates, patlıcan, salatalık üretimi yapılan seralarda yoğun bir şekilde hastalıklara ve zararlılara karşı ilaç kullanımı yapıldığını vurgulayan Ay, şöyle devam etti:

"Bunun için bitki sağlığı konusunda hasat öncesi denetimler yapılmaktadır. Yani yaş sebze ve meyveden numune alınarak pestisit kalıntısı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Samsun, Çarşamba ve Bafra ovasının yanı sıra Terme ve Vezirköprü ovalarına sahip tarımsal potansiyeli çok yüksek bir kenttir. Bu nedenle 200 bin dekar alanda 7 bin üretici, meyve ve sebze üretimi yapmaktadır. Üreticiler de mutlaka tarımsal üretimde ilaç kullanmak zorunda kalmaktadır. Pestisit kullanmak zorunda kalan üreticilerimizi kontrol altında tutmamız gereklidir. Bu konuda bitki sağlığı çerçevesinde meyve ürünlerinden 78, sebze ürünlerinden ise 372 numune alınmıştır ve bu ürünlerde kalıntı olup olmadığı denetlenmektedir."

Ay, pestisit kullanımının bitki sağlığı için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alternatif mücadele yöntemleriyle birlikte üreticilerimiz pestisit kullanmaktadır. Bizim üreticilere tavsiyemiz yetkili bayilerden ilaç alınması, ruhsatlı ilaç kullanılması ve ilaç üzerinde yazan kadar miktar kullanılmasıdır. Ayrıca son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye de dikkat edilmelidir. İlaç kullanımından sonra kesinlikle hasat yapılmamalıdır. Çünkü direkt insanlara kalıntı olarak bu gelmektedir. Bizim hedefimiz yeterli ve güvenli gıda ihtiyacının sağlanmasında vatandaşımızın herhangi bir ilaç kalıntısı ile karşılaşmamasını sağlamaktır."

Kaynak: AA