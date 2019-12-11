Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri
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Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

11.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:00
Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, üyelerinin bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda sorun yaşamamaları için kişisel verileri koruma kurulu uzmanı 'ın seminer vereceğini söyledi.

Başar, seminerde yeni yıldan itibaren kullanılacak veri sorumluları sicili sistemi hakkında da bilgi verileceğini ifade etti.

Arslan da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA
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