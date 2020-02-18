Bafra TSO'da Etkili İletişim Semineri gerçekleştirildi

18.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:56

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Bafra TSO Destekliyor Mesleki Eğitim Gelişiyor" projesi kapsamında Etkili İletişim Semineri düzenlendi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüde Nur Erdem, Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerin ardından Erdem'e çiçek ve plaket verildi.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, 2023 eğitim hedefleri doğrultusunda mesleki eğitime destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2 yıldır birlikte projeler yürüttüklerini anlatan Başar, "Proje kapsamında eğitimler, mesleki seminerler ve iş gezileri düzenlenmekte. Geleceğimizin sahipleri olan sizlere çok kitap okumanızı, kendinizi her alanda geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Seminere Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Uncu, Bafra TSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA