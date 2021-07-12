Bafra Sosyal Yardım Merkezi bayrama hazır
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Bafra Sosyal Yardım Merkezi bayrama hazır

Bafra Sosyal Yardım Merkezi bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın seçim beyannamesinde yer alan ve 2020 Şubat ayı ile birlikte hizmete başlayan Sosyal Yardım Merkezi'nde Kurban Bayramı öncesinde başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarını kısa sürede temin edilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hizmetlerine devam eden Sosyal Yardım Merkezi'nde, belediye imkanlarının kullanılmasının yanında yardım sever vatandaşların da desteği alınıyor. Sadece pandemi kısıtlamalarında faaliyetlerine ara verilen Sosyal Yardım Merkezi'nde kurban bayramı öncesinde, imkanı olanların olmayanlara destek olduğu bir dayanışma hattı sağlanıyor.

Sosyal Yardım Merkezi çalışmalarının kurumsal ve sürdürülebilir olacağının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaşlarımızın desteği ile gönüllerinden kopan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için biz yalnızca aracılık yapıyoruz. Veren elin alan eli görmeyeceği ve insan onuruna yakışır bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal Yardım Merkezimize gelen vatandaşlarımız ücretsiz olarak mevcut ürünlerden ihtiyaçlarını giderebiliyor. Burada ürün getiren, yardımcı olan, hayırda bulunan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu hizmeti burada bundan sonra inşallah devam ettireceğiz. Kurban Bayramı'nda da Sosyal Yardım Merkezimiz üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi ürün kabulünü haftanın her günü yapıyorken, ihtiyaç sahipleri; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri merkeze başvurarak ürünleri elde edebiliyorlar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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