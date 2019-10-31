Bafra Sakatlar Derneği'nden okuma yazma kursu

31.10.2019 13:14

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Okuma ve Yazmayı Öğreniyorum" Projesi ile engellilere okuma yazma öğretiliyor.



Derneğin Bafra Şubesinde gerçekleştirilen okuma yazma kursuna ikişer gruplar halinde toplam 30 engelli katılıyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkan Recep Köksal, "Derneğimizdeki engelli arkadaşlarımızın okuma yazma öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Onların daha çok sosyalleşmelerine katkımız olsun istiyoruz. Dernek olarak 5'inci kez bu kursu açıyoruz." diye konuştu.

Sadece üyelerin değil, mahallede okuma yazma bilmeyenlerin de kursa katıldıklarını söyleyen Köksal, Şadiye Kalkan'ın verdiği 13 Şubat'ta sona erecek180 saatlik kursun sonunda okuma yazma sertifikası vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA