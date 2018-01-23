Bafra Polisinden Film Gibi Operasyon

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan maskeli şahıs 84 gün sonra film gibi bir operasyonla yakalandı.

1 Kasım 2017 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eğlence mekanına dışarıdan silahla ateş edilmesi sonucunda pencere kenarında oturan Ramazan N. başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları incelemede kaçan maskeli şahsın Mehmet Ş. olduğunu tespit etti. Mehmet Ş.'yi yakalamak için 84 gündür iz süren Asayiş Büro ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda İncesu mevkiinde Mehmet Ş.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden Bafra Asayiş Büro ekipleri Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda şahsın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Ekipler, hakkında yakalama emri bulunan şahsı gözaltına alınarak Bafra'ya getirdi. Zanlı, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Eğlence mekanında başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Ramazan N.'nin tedavisi devam ediyor. - SAMSUN