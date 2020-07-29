Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu Samsun'un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.

Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.

Bafra'da 13 yıldır faaliyet gösteren 500 ton kapasiteli özel bir turşu fabrikasında incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Cevdet Türkmen ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üretim hakkında bilgi aldı. İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy'la birlikte turşuluk acı biber tarlalarını gezen Kaymakam Ertürkmen ve İl Müdürü Sağlam çalışmaları yerinde inceledi.

İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy, "Kuruluş amacı otellere ürün temin etmekti. Daha sonra market zincirlerine, catering, kafeteryalar ve restoran zincirlerine hizmet vermeye başladık. Bafra'da 50 dönüm arazide ekim yapılmakta. 25 dönümü kendimize ait. Dışarıdan aldığımız ürün yaklaşık 450 - 500 ton civarında. İşletmemizin yıllık kapasitesi 700 ila 800 ton arasında. Her yıl bu işletmenin 100-150 ton civarında üzerine çıkıyoruz. Türkiye pazarında 32 il bunun yanı sıra yakın ülkeler Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere yaklaşık 10 bin noktaya ürün gönderiyoruz. Her geçen yıl alıcılarımızın da talepleri artıyor. Biz de bu işi severek yapmaya çalışıyoruz. Başta lahana, domates, karnabahar, patlıcan, fasulye, biber çeşitleriyle Bafra'dan çıkan ürün 10'nun üzerinde. Bunun haricinde kornişon salatalık ve dışarıdan aldığımız ürünlerle birlikte 6-7 çeşit ürünü de Ege Bölgesi'nden temin ediyoruz. Yıllık ortalama işletmede 350 - 400 ton salatalık işlemekteyiz. Bunun yanı sıra 100 ton biber, 200 ton lahana işleyip hem karışık turşu olarak hem de sade olarak çeşitlerimiz 1 kiloluk ambalajlardan 18 kiloluk ambalajlara kadar tüketicilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

İl tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bafra ilçemizde kurulmuş olan 500 ton kapasiteli turşu fabrikamızı ziyaret ettik. Bafra'da sebzecilik yaklaşık 80 bin dekar alanda yapılmakta. Buradan da 32 vilayete ve 3 tane ülkeye ihracat yapıldığını ifade ettiler. Birim alandan gelirin daha fazla olduğu ve özellikle kalabalık ailelerde işletmenin çok karlı olduğu ve turşuyla ilgili yapmış oldukları yatırımı yerinde inceledik. Bafra sebze birliğimizde bu konuyla ilgili DOKAP'tan desteklenen bir projemiz var. Onu da en kısa sürede Bafra'mızda faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla Bafra yeni yatırımlarla birlikte sebzecilikte söz sahibi olacak. Karadeniz'i besleyen yer Bafra Ovası'dır. Çarşamba Ovası'ndaki gibi fındık ve kavağın hakim olmadığı, sebzeciliğin çok ağır olduğu bölge olarak burayı korumaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Ertürkmen ise, "Bafra sebze üretiminde büyük bir potansiyele sahip. Ancak biz sebzemizi taze olarak tüketiyorduk. Bugün işletmemizi gezdik. Bölgede üretilen sebzenin turşu olarak üretilmesi, paketlenmesi gerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmesiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Bundan son derece büyük bir mutluluk duyduk. Çok sevinçliyiz. Çünkü sebzemiz katma değer kazanıyor, hem çiftçimiz kazanıyor hem bölge insanı kazanıyor" şeklinde konuştu.

Fabrika ziyaretine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum da katıldı.

Kaynak: İHA