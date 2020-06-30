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Bafra Ovası'nda yazlık ürün sezonu açıldı

Samsun'un Bafra Ovası'nda yazlık ürünlerin sezonu açıldı.

Bafra Ovası'nda yazlık ürün sezonu açıldı
30.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:21

Samsun'un Bafra Ovası'nda yazlık ürünlerin sezonu açıldı. Hasadına başlanan biber, 3-4 liradan alıcı buluyor.

30 bin dekan alanda salçalık biber, bin dekar alanda dolmalık biber, bin 100 dekar alanda sivri biber, 2 bin alanda çarliston biber ve bin 600 dekar alanda patlıcan ekimi yapılan Bafra Ovası'nda yazlık sebzelerin hasadına başlandı. Çeşidine göre tarlada 3-4 liradan işlem gören biber fiyatları şimdilik üreticinin yüzünü güldürüyor. 5 Temmuz'da sezonu açılacak olan 9 bin dekar alanda kavun ve 12 bin dekar alanda karpuz hasadında Bafra Kaymakamlığı, Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sebze Üreticileri Birliği tarafından 'kozak karpuz ve kavun kesilmemesi' için sıkı önlemler alınacak.

"İzin alınmadan kavun-karpuz kesilmeyecek"

Yazlık ürünlerde yeni sezonun açıldığını söyleyen Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, "Bafra'da şu anki fiyatlar güzel ama inşallah sonunun da güzel olmasını istiyoruz. Kavun-karpuzumuzun da önümüzdeki ayın 5'inde sezonu açılıyor. Karpuz kesecek çiftçilerimiz ziraat odasına müracaat edecek, ziraat odasından, sebze üreticileri birliğinden, ilçe tarımdan birer mühendis tarlada bakacaklar, yüzde 60'ı kırılmaya gelmişse o tarlada karpuz kesilecek. Jandarma, polis ve zabıtayla kontroller yapılacak, elinde kesim kağıdı yoksa, kamyon sebze haline getirilerek orada imha olacak. Hem çiftçiye hem de kamyoncuya ceza yazılacak. İzin alınmadan bu sene kavun, karpuz kesilmeyecek. Biz bunları 3 yıl önce çok yaşadık. Ankara halinde Bafra karpuzu, kavunu deyince hale sokmadılar. Bu bizim için bir lekedir. Masraflar çok ağır, Bafra Ovası'nda 1 dekar tarlanın icarı bin lira. Bir fide 3 lira, 3,5 lira. Sadece bir dönümün masrafı 3-4 bin lirayı buluyor. Şu anda güzel gidiyor. Geçen sene de güzel başlamıştı ama sonunda ızgara vurdu. Bu sene bu yaşanmaz. Çiftçimiz de mağdur olmaz, sonu hayırlı olur" dedi.

Süleyman Tulum şunları söyledi:

"Geçen sene 2 liraya aldığımız fidenin tanesi bu sene 3 lira. Geçen sene 80 liraya çalıştırdığımız işçi bu sen 120 lira. 70 liralık gübre 140 lira. 150 liraya alınan ilaç 300- 400 lira. Geçen sene 135 liraya aldığımız karnabahar paketi 500 lira. Geçen sene 2 liraya karnabahar sattıysak, bu sene 6 liraya satmamız lazım ki gecen sene ki fiyata denk gelsin. Sebze Birliği Başkanı olarak çiftçimin adına devlet büyüklerimizden şunu isterim: Çiftçimize dönüme 1 lira, 2 lira, 10 lira değil de gübrede mazotta indirim yapsın. Bir 10 lira dönüme pirim vereceğine mazotu, gübreyi 100 lira ise 70'e yapsın, çiftçi bundan kazansın. Hazine arazilerinde vatandaşın Çiftçi Kayıt Sistemi yok. Çiftçi Kayıt Sistemi olan destek alıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi olmayan çiftçimiz destek alamıyor. Gübreyle mazotu baştan düşürürse çiftçi dosyayla uğraşmasın."

Bafra'ya turşu fabrikası kuracaklarını açıklayan Tulum, "Fabrika 2021'de faaliyete geçecek. Projemiz 1,9 milyon lira onaylandı. Biz de şu an yer bakıyoruz. 2021 yılında Bafra'da lahana, karnabaharda turşusu kurmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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