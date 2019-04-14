Bafra Ovası'nda Örtü Altı Karpuz ve Kavun Ekimleri Başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz ve kavunların ekimine başlandı. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınan üreticiler, fiyatların aşağı çekilmesini istiyor.

Bafra Ziraat Odası ve Sebze Birliği üyeleri örtü altı karpuz ve kavun ekim yapan üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dert yanan üreticiler, bir an önce fiyatların aşağı çekilmesi için gereken adımların atılmasını istedi. Karpuz ekimi yapan Türbe Mahallesi'nden Ali Çalık, "Geçen sene karpuz güzeldi ancak fiyatları güzel değildi. Bu sene iyi bir şeyler bekliyoruz ama maliyetler yüksek. Karpuz fidesi gecen sene 1 lira 70 kuruşken, bu sene 2 lira 20 kuruş ile 2 lira 60 kuruş arasında. 80 lira olan gübre 140-150 lira oldu. Maliyetler yüksek. Pahalılık var deniliyor. Gübre, mazot ucuzlarsa maliyet düşer, ona göre mahsül ucuzlar. Bafra karpuzu Türkiye'nin en iyi karpuzları arasına girer" dedi.

Karıncak Mahallesi'nden Mehmet Duman, "Tarlalarda ekimlerimiz zor. Gübre pahalı, mazot pahalı. İşçinin yevmiyesi bu sene 100 lira. Devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Sebze Üreticileri Başkanı Süleyman Tulum, "Bu sene 3 liraya da versek 3 buçuk liraya da versek ancak geçen seneki maliyeti karşılıyor. Çünkü geçen sene 70 liraya aldığımız gübre 140 lira oldu. Gecen sene bende 50 dekar karpuz vardı. 1 dekarını 2 bin liraya sattım. Bu sene 4 bin liraya satarsak ancak maliyetleri karşılıyoruz. İşçinin yevmiyesi gecen sene 60 liraydı, bu sene 100 lira. Mazot aldı başını gidiyor. Artı gecen sene aldığımız ilaçlar bu sene iki katına çıktı. Bu sene dekarını 6-7 bin liraya satarsak ancak para kazanırız" şeklinde konuştu.

Bafra'da 40 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekimlerine başlandığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "2018 yılındaki Bafra Ovası'ndaki karpuzlardan üreticiler bir nebze memnun oldu ama maalesef karpuzda fiyatlar çok aşırı düşük olduğundan kimse masraflarını dahi alamadı. Bir karpuz fidesi 2 lira 30 kuruş. Bu peşin parayla alınan rakam. Tutturabilirse bir kökten 3 tane karpuz alır. Fiyatlar yine düşük olursa zarar eder. Mazot ve gübrenin aşırı derecede yüksek olması, ilaçların çok yüksek olması ve bir işçinin yevmiyesi 100 lira olması... Getirisi götürüsü, yemeği bu rakam 120 liraya mal oluyor. Bunların hepsini hesap edersek yerin, fidenin, getireni hesap edersek bugün bir kavunun dönümünün 4 bin lira, 5 bin lira maliyeti var. Biz sofraya kadar kaliteli mal üretmenin peşindeyiz. Bütün üreticilerimiz toprak tahlili yapıyor. Öylece tarımda kaliteyi yakaladık. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağından ümitliyim. Çok bereketli bir ovaya sahibiz. Türkiye'nin iç pazarına değil bugün komşumuz eski Sovyetler Birliği'nin bütün kesimlerine yazlık ve kışlık sebzeleri pazarlamada hiçbir sıkıntımız yok. Bu sene de kavun ve karpuzumuz çok kaliteli olacak. Örtü altı ekilen kavun ve karpuzlar en geç Temmuz ayının 10 ila 20'si arasında tezgahlardaki yerini alacaktır" dedi.

Başkan Tosuner, Ziraat Odası'nda bulunan mühendislerle birlikte 7/24 üreticilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda kavun, karpuz, ekimleri 11 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar örtü altı ve açıkta ekim devam edecek. 40 bin dekar alanda başlayan ekimlerin 20 bin dekarının örtü altı yapılacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA