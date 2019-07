Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı, çiftçiler destek bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı.

9 bin 500 dönüm alanda kavun ekimi yapılan Bafra Ovası'nda kavun üreticileri girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve kavun fiyatlarının düşük olmasından yakınarak yetkililerden gübre, mazot fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünlerine verilen desteklerin arttırılmasını istedi. Ovada yapılan ilk hasadı yerinde inceleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri ilk kavun hasadı yapan üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Türbe Mahallesi'nden üreticisi Sezayi Ayhan, "Bu sene ilk hasadımızı yapıyoruz. İlk hasat olmasına rağmen hiç memnun değiliz. Malın fiyatları başlamadan düşmeye başladı. Bir hafta sonrasını göremiyoruz. Bu seneki girdiler önceki seneye göre yüzde yüz arttı. Ama mal fiyatları geçen senenin altında. Allah bu çiftçinin yardımcısı olsun" dedi.

Fener Mahallesi'nden üretici Bayram Halıcı, "45 senedir tarımın içindeyim. Her sene aynı. ya nasip ya nasip bu sene olmasa seneye olur diyerek tarıma devam ediyoruz" diye konuştu.

Bafra Sebze Üreticileri Başkanı Süleyman Tulum, "Şu an çiftçinin görünüşe göre durumu çok vahim. Geçen sene ilk hasatlar 1 buçuk liradan oldu. Bu sene ilk hasat fiyat belli değil. Yani 60 kuruş,70 kuruştan bahsediyorlar. Maliyetle sürekli artıyor" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası başkanı Osman Tosuner ise, "Çiftçinin yok olmaması, göçün önlenmesi, köylerin boşalmaması için tarımın herkesimine, tarım ürünlerine destek verilmesi lazım. Üreticinin aşırı bir şekilde gideri var. Bafra Ovası'nın Türkiye'ye 11 ay bakacak kapasitesi var. Yüzde 80'i kara toprak üzerine kurulmuş bir ovaya sahibiz. Bafra Ovası olarak her türlü üründe organik tarıma dönmüş durumdayız. Tarımda hiç sınır ayırmadan tüm ürün yapan çiftçilere yüzde 50 destek verilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA