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- Bafra Ovası'nda 'kavun' hasadı başladı
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- Bafra Ovası'nda 'kavun' hasadı başladı

- Bafra Ovası'nda 'kavun' hasadı başladı Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı.

08.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:43

- Bafra Ovası'nda 'kavun' hasadı başladı

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı.

10 bin dönüm alanda kavun ekimi yapılan Bafra Ovası'nda Kaymakam Cevdet Ertürkmen, lezzetiyle, aromasıyla, kalitesiyle Türkiye'de ün yapmış Bafra kavunun ilk hasadını yaparak "Bereketi olsun" dedi.

İlk kavun hasadının yapıldığı Koruluk Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Cevdet Türkmen'e, üretici İsmail Dursun tarafından hasadın ilk kavunundan ikram edildi. Kavunun tadına bakan Kaymakam Ertürkmen, lezzetiyle, aromasıyla, kalitesiyle Türkiye'de ün yapmış Bafra kavunun ilk hasadını yaparak bereketi olmasını diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, "İlk hasadı burada yapıyoruz. İnşallah bereketli olur. Bafra'mızda 10 bin dönüm alanda kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Ortalama 4 ton verim alınıyor. Bu da demektir ki 40 bin ton kavun hasadı yapacağız. Umarım çiftçimiz açısından bereketli ve iyi bir yıl olur" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen seneye göre bu sene Bafra kavununun daha kaliteli, verimli olacağını ve üreticilerin memnun olacağını ümit ettiğini söyledi.

Üretici İsmail Dursun ise, "Gecen sene fiyatlarımız düşüktü, bu sene yeni başladık. Henüz fiyatlarımız belli değil. Gecen seneye göre 15 gün geç çıktı. Geçen sene fiyatlarımız 50 kuruşa kadar düştü. Bu sene 1 - 1,5 liradan aşağı düşerse masraflarımızı kurtarmaz. Geçen sene zarar ettik. Bu sene 1 lira, 1,5 lira olursa işin işinden çıkarız" şeklinde konuştu.

- Bafra Ovası'nda 'kavun' hasadı başladı

Kaynak: İHA

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