Bafra Ovası'nda Karpuz ve Kavun Üreticileri Dertli

Samsun'un Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz ve kavunların ekimi başlarken, üreticiler maliyetlerin yüksekliğinden yakınarak destek istedi.

Ekimi başlayan arazilerde incelemelerde bulunan Bafra Ziraat Odası ve Sebze Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, üreticilerin sorunlarını dinledi. Karpuzlu ve Türbe mahallelerindeki üreticiler, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum ve oda yöneticilerine maliyetlerin yüksekliğinden yakındılar. Ziraat Odası Başkanı Tosuner, girdiler çok pahalı olduğundan yazlık ve kışlık sebzelerin desteklenmesini istedi.

Karpuzlu Mahallesi'nde karpuz ve kavun üreticisi Mustafa Bilgiç, "Geçen yıl karpuz üretiminden çok büyük zarar ettik, karpuzda sıkıntılarımız oldu. Bu yılda geçen yıla göre azalma görüyoruz. Üretici ekiyor ama maliyetlerimiz çok yüksek. 5.5 lira mazot, bir çuval dab gübresi 90 lira. İşçilerin yevmiyesi 70-80 lira. Karpuzun bir dönüm maliyeti bin 800 lira. Kavunun maliyeti karpuza göre yarı yarıya ama maliyetler çok yüksek. Üretici çok zor durumda. Kışlık lahanalarımızı tarlaya gömdük. Çok büyük zarar ettik. Hava iklimlerinden dolayı ova hiç kar görmedi, yağışlar olmadı. Bu yıl inşallah ürünler para eder. Eğer para etmezse üreticiler Tarım Kredilere, kooperatiflere çok büyük borçlu. Herkes şu anda büyük bir borç batağında. Bu yaz sezonu iyi geçerse üreticimizin yüzü güler" dedi.

Türbe Mahallesi'nde 100 dönüm arazide karpuz ve kavun üretimi yapan Sezai Ayhan, "Geçen seneki kavun ve karpuzun fiyatlarından memnun değildik, bu sene de iyi olacağını düşünmüyoruz. Geçen sene 3 lira 50 kuruşa aldığım mazotu 5 lira 600 kuruşa aldım. 50 liraya aldığım gübreyi 75 liraya aldım. 120 liraya aldığım tohum paketini 220 liraya aldım. Her şeyde yüzde 50 enflasyonumuz var. Ama fiyatlar tam tersine aşağı gidiyor. Her sene gitgide kötüye gidiyor. Bu gidişle çiftçilik yukarı köylerde nasıl bittiyse aşağı ovalarda da bitecek gibi duruyor" diye konuştu.

Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, "Bu yıl havaların güzel olmasından dolayı ekimi yapılan karpuzun 15 günde bu duruma gelmesi çok güzel bir şey. Sebzenin de bu yıl güzel olacağını ümit ediyorum. Biz çiftçi kardeşlerimizin 7/24 her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Bafra karpuz ve kavununun temmuz ayında raflarda yerini alacağını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bafra'da tarımın gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Devletimizin de tarıma destek vermesi lazım. Üretici kardeşimizin 20-25 çalışan elamanı var. Ben kendisine sordum 'Öğle yemeği benden 'dedi. Yevmiye 90 lira. Getir götür bir kişinin maliyeti 110 lira. Devletimizin bunları duyması lazım. Tarıma destek verilmesi lazım. Mazotun yüzde 50'si ödenecek dendi, ödenmedi. Geçen sene gübre 18-46 toprak 70 liraydı, şuan 110 lira. Devletimizin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Önemli olan tarıma verilecek destek. Bugün 10 lira girdisi varsa bunun 5 lirasını devlet vermesi lazım. Herkesin ÇKS'si var, herkes iyi tarım yapıyor. Bugün mazot 5 lirayı aştı. Bunun en az 3 lirasını ödemesi lazım. Ben 3 sene içerisinde 7 ülke gezdim. Avrupa'da devlet tarımla uğraşan çiftçilere yüzde 50'sini veriyor maalesef bizim Türkiye'de yok. Şu arazi en az 5-6 sefer sürülmüştür. Halen tarıma elverişli hale gelmemiş. Mücadele ediyor, haftalarca üstündeki elbiseyi çıkartmadan tarımla uğraşıyor. Çiftçi diyor ki 'ben tarım yaparsam, pazara sürersem kasabadaki halkımda benim yapmış olduğum tarımdan faydalansın.' Biz ucuza mal etmek istiyoruz ama girdiler pahalı. Bafra'nın kırsalı yüzde 80'i boşalmış durumda. Bu ovaya da aksarsa çok büyük sıkıntı olur. Şu an 110 dönüm kavun, karpuz ekilmiş arazideyiz. 80-90 bin masraf var. Bu peşin parayla. Birde bunu vadeli alırsa bu rakam 150 bine çıkar. Eğer buradan 150 bin alırsa ana sermayesi, 140 alırsa 10 bin içeride. Bunları herkesin duyması lazım. Tarım Bakanımız Bafra'ya geldiğinde bir sözü vardı; 'Ben çiftçinin yanındayım, çiftçi benim velinimetim' demişti. Bunu da unutmasınlar. Yakında seçim var. Biz yine devletimizin yanındayız ama devlette bizi unutmasın" dedi. - SAMSUN