Bafra Ovası'nda çilek hasadı başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticiler çilek hasadına başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticiler çilek hasadına başladı.

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda 15 köyde yaklaşık 300 dönüm alanda çilek üretimi yapan çiftçiler bu yıl rekolteden ümitli.

Elifli köyünde ilk hasat yapıldı. İlmezli Mahallesi'nde 20 yıldır çilek üretimi yaptıklarını belirten üretici Bayram Ali Kadıoğlu, bu yıl 18 dönüm alana çilek ekimi yaptıklarını, hava şartları iyi giderse, 25 ile 30 ton arasında çilek hasadı beklediklerini söyledi.

Geçen yıla oranla daha iyi bir sezon beklediklerini vurgulayan Kadıoğlu, tarladan, talebe göre çilek toplamaya başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA