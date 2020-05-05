Bafra Ovası'nda çeltik ekimi için hazırlıklar başladı

Samsun'da, Bafra Ovası'nda çeltik ekimi için çalışmalara başlandı.

Samsun'da, Bafra Ovası'nda çeltik ekimi için çalışmalara başlandı.

Bafra Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Derebey, AA muhabirine, çeltik tarlaları sulak alanlara yakın olduğu için önce sivrisineklere karşı ilaçlaması yaptıklarını söyledi.

Daha sonra tarlaları sürüp son aşamada da lazerli sistemle tesviye edip düzleştirdiklerini anlatan Derebey, ardından gübre atılıp suyun salındığını dile getirdi.

Böylece arazinin çeltik ekimine hazır hale geldiğini aktaran Derebey, "Çeltik, tütünden sonra üretimi en zor olan üründür. Çeltik üretimi tek evrede olmuyor. Birçok evreden geçerek üretilebiliyor." dedi.

Derebey, ovada geçen yıl 130 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapıldığına işaret ederek, üretilen ürünün kilogramının 2,70 ile 3,30 lira arasında satıldığını belirtti.

Bu yıl ise ekimin 140 bin dönüme kadar çıkmasını beklediklerine işaret eden Derebey, şöyle devam etti:

"Fiyatın da 4 liradan açılmasını bekliyoruz. Köylüler yazlık sebzelerin para etmediğini düşünerek bu dönemde çeltik ekmeyi daha cazip buluyor. Devlet yüzde 75 tohum desteği veriyor. Damla sulama ve yağmurlama sistemiyle de çeltik ekiliyor. Bafra'da bu yıl yaklaşık 2 bin dönüm alanda damla sulama ile çeltik ekimi oldu. Geçen yıl ovada 110 bin ton çeltik üretilmişti. Bu yıl üretimin 130 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Derebey, tarlalarda hazırlıkların tamamlanmasıyla yaklaşık 20 gün sonra çeltik ekiminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA