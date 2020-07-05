Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı
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Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl çeltik ekim alanı 150 bin dekara çıktı.

05.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:59

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl çeltik ekim alanı 150 bin dekara çıktı.

Bafra Ovası'nda geçen yıl 120 bin 564 dekarda yapılan çeltik ekimi, bu yıl 150 bin dekarda gerçekleştiriliyor.

Ovada geçen yıl 13 çiftçi 55 dekar alanda damla sulama ile çeltik üretimi yaparken, bu yıl bu sistemi kullanan üretici sayısı 45, alan da 1042 dekar oldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'nın çeltik üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Çeltik ekim alanı ve üretim miktarı bakımından Türkiye'de Edirne İpsala'dan sonra Bafra'nın geldiğine işaret eden Tosuner, şöyle devam etti:

"Çeltik ekimi Samsun'da Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde yapılmaktadır. Samsun'daki çeltik üretiminin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de çeltik üretiminde ilk 15 ilçeye bakıldığında Bafra ikinci sırada geliyor. Alaçam 13, Terme de 15. sırada yer almaktadır. Yani Samsun çeltik üretim merkezidir."

Bu yıl çeltik üretim alanında önemli oranda artış yaşandığına dikkati çeken Tosuner, "Bu yıl 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Geçen yıl dekar başına ortalama 830 kilogram verim oldu. Bu, güzel bir randıman ve kaliteli çeltik üretimine işaret etmektedir. Bu yılki çeltik kalitesinin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs sürecine rağmen çeltik üretiminin artmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayan Tosuner, "Çeltik üretimi olsun, diğer hububat ürünleri olsun, çiftçiler olarak sağduyulu davranarak üretime devam ettik. Vatandaşımız hiçbir şekilde gıda tedarik etmekte sıkıntı yaşamayacak. Herkesin gönlü rahat olsun." dedi.

Damla sulama, sudan yüzde 97 tasarruf sağlıyor

Tosuner, Tarım ve Orman Bakanlığının damla sulama ile çeltik üretimi yapan çiftçilere yüzde 75 hibe olarak tohumluk desteği verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Damla sulama, normal alanda ekilen çeltik üretimde kullanılan sudan yüzde 97 tasarruf sağlamaktadır. Damla sulamanın artması, su tüketimini azaltacaktır ayrıca damla sulama ile çeltik üretimi yapıldıktan sonra araziye ikinci mahsul hemen akabinde dikilebilmektedir. Özellikle kışlık sebze olarak Bafra'da çeltiğin arkasından brokoli veya karnabahar ekimi yapılabiliyor. Salma su ile çeltik üretimi yapan kişiler ise tek mahsul alabiliyor. Damla sulama, arazide ikinci ürün dikilmesinde ve çeltiğin kalitesinin artmasında büyük avantaj sağlamaktadır."

Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı

Kaynak: AA

Manşet

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