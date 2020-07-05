Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl çeltik ekim alanı 150 bin dekara çıktı.

Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı
05.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:04

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl çeltik ekim alanı 150 bin dekara çıktı.

Bafra Ovası'nda geçen yıl 120 bin 564 dekarda yapılan çeltik ekimi, bu yıl 150 bin dekarda gerçekleştiriliyor.

Ovada geçen yıl 13 çiftçi 55 dekar alanda damla sulama ile çeltik üretimi yaparken, bu yıl bu sistemi kullanan üretici sayısı 45, alan da 1042 dekar oldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'nın çeltik üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Çeltik ekim alanı ve üretim miktarı bakımından Türkiye'de Edirne İpsala'dan sonra Bafra'nın geldiğine işaret eden Tosuner, şöyle devam etti:

"Çeltik ekimi Samsun'da Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde yapılmaktadır. Samsun'daki çeltik üretiminin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de çeltik üretiminde ilk 15 ilçeye bakıldığında Bafra ikinci sırada geliyor. Alaçam 13, Terme de 15. sırada yer almaktadır. Yani Samsun çeltik üretim merkezidir."

Bu yıl çeltik üretim alanında önemli oranda artış yaşandığına dikkati çeken Tosuner, "Bu yıl 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Geçen yıl dekar başına ortalama 830 kilogram verim oldu. Bu, güzel bir randıman ve kaliteli çeltik üretimine işaret etmektedir. Bu yılki çeltik kalitesinin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs sürecine rağmen çeltik üretiminin artmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayan Tosuner, "Çeltik üretimi olsun, diğer hububat ürünleri olsun, çiftçiler olarak sağduyulu davranarak üretime devam ettik. Vatandaşımız hiçbir şekilde gıda tedarik etmekte sıkıntı yaşamayacak. Herkesin gönlü rahat olsun." dedi.

Damla sulama, sudan yüzde 97 tasarruf sağlıyor

Tosuner, Tarım ve Orman Bakanlığının damla sulama ile çeltik üretimi yapan çiftçilere yüzde 75 hibe olarak tohumluk desteği verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Damla sulama, normal alanda ekilen çeltik üretimde kullanılan sudan yüzde 97 tasarruf sağlamaktadır. Damla sulamanın artması, su tüketimini azaltacaktır ayrıca damla sulama ile çeltik üretimi yapıldıktan sonra araziye ikinci mahsul hemen akabinde dikilebilmektedir. Özellikle kışlık sebze olarak Bafra'da çeltiğin arkasından brokoli veya karnabahar ekimi yapılabiliyor. Salma su ile çeltik üretimi yapan kişiler ise tek mahsul alabiliyor. Damla sulama, arazide ikinci ürün dikilmesinde ve çeltiğin kalitesinin artmasında büyük avantaj sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Haber
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu Haber
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Cenk Eren Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: Bafra Ovası'nda çeltik ekim alanı yaklaşık 30 bin dekar arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 11:49:00. #1.14#
title